Cayenne е най-мощният автомобил на Porsche

Бруталното ускорение на германския SUV засенчва много спортни коли

Бърз на пътя, бърз и в зареждането

Новият електрически модел чупи всякакви граници с 1156 конски сили

Безпрецедентна “турбо” мощност, елегантен дизайн и огромен пакет от технологии. Новият Cayenne Electric потегля с летящ старт и категорично афишира, че спортните SUV автомобили могат да вдигнат още нивото на динамика в ерата на електромобилността. Porsche доказа това най-напред с Taycan, затвърди го с Macan, а сега идва и окончателната валидация с Cayenne.

Когато цифрите говорят, хората трябва да замълчат. С максимален ресурс от 1156 конски сили и 1500 Нм въртящ момент новият Cayenne Turbo е най-мощният сериен автомобил на Porsche за всички времена. И ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди, а от 0 до 200 км/ч за 7,4 секунди, развивайки максимална скорост 260 км/ч. С такива динамични характеристики не могат да се похвалят много от ниските двуместни спортни купета с 8 или 12 цилиндъра, а тук става дума за дълъг почти 5 метра автомобил с SUV каросерия, тегло 2,6 тона и пет места в разточителния салон!

Трябва да се уточни, че максималните 1156 конски сили и 1500 Нм не са на постоянно разположение на водача, а при активиране на функцията за бърз старт Launch Control. В нормален режим на шофиране мощността възлиза на 857 к. с. Но кой реално има нужда от 857 к. с. при нормално шофиране или от 1156 к. с. при потегляне на светофар?...

Електрическият Cayenne Turbo буквално чупи всякакви граници на физиката. Благодарение на електрическите мотори Porsche постига умопомрачителни нива на динамика. За сравнение - сегашният Plug-in хибриден Cayenne Turbo с 8-цилиндров битурбо 4,0-литров двигател разполага в ниво на пикова мощност “само” със 739 к. с. и спринтира до 100 км/ч за 3,7 секунди срещу 2,5 за електрическия Cayenne Turbo.

Тук е мястото да се каже, че Porsche ще продължи да произвежда настоящия Cayenne във версиите SUV и купе с бензинови мотори V6 и V8 без и със хибридни системи. Паралелно с тях сега излиза електрическият Cayenne първоначално в две SUV модификации, а купетата се очакват в началото на следващата година. Така едновременно се предлагат три типа задвижване за флагманския SUV на германската марка - изцяло на бензин, Plug-in хибрид бензин и електричество.

С брутен капацитет на батерията от 113 киловатчаса, максимална мощност на зареждане 400 киловата и напрежение от 800 волта Porsche максимално улеснява и ускорява зареждането. На бърза станция с максимална мощност зареждането от 10 до 80 процента от капацитета на батерията се осъществява само за 16 минути, а за 10 минути се акумулира енергия за изминаване на повече от 320 км. При изцяло заредена батерия възможният пробег надвишава 600 км, което говори за производителност от ново измерение.

Задвижването на всички колела и въздушното окачване са стандартни, а версията Turbo разполага и с блокаж на задния диференциал. Опцията Porsche Active Ride добавя “вълшебна” система на окачване, която компенсира движенията на каросерията, като по този начин подобрява комфорта и стабилността. Опцията за завиване на задния мост с ъгъл до пет градуса прави близо 5-метровия SUV по-маневрен, особено в градска среда.

Активна аеродинамика

Новият електрически Cayenne е с 6 см по-дълъг и опира до 5-метровата граница. Широчината и височината остават практически непроменени, но междуосието е нараснало значително с почти 13 см до 3,02 метра. Това води до забележимо повече пространство, особено на електрическите задни седалки, които се регулират и надлъжно. Капацитетът на багажното отделение отзад е 781 л, като се разширява до 1588 л при сгънати седалки.

Допълнително отделение под предния капак разполага с още 90 л обем. На теглича с електрическо разгъване може да се закачи ремарке с тегло до 3,5 тона, ако автомобилът е оборудван с офроуд пакет (стандартният капацитет за теглене е 3,0 тона).

Активните аеродинамични компоненти по каросерията се адаптират към скоростта и условията на шофиране - подвижни клапи в предната броня, спойлер на покрива и две странични “крила” отзад, които удължават задните ръбове и подобряват отвеждането на въздушния поток.

Визуално Cayenne остава верен на своето наследство - нисък преден капак, тесни четворни HD матрични LED фарове, мощни калници. Отзад непрекъснатата светлинна лента с анимирана графика и светещи букви веднага привлича погледа.