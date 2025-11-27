Редовно проветряване против скреж отвътре

С настъпването на зимния сезон при температури под нулата предното стъкло на автомобила може да замръзне не само отвън, но и отвътре. Това се случва, тъй като влагата в кабината кондензира като скреж. Ако този слой скреж е тънък, може да бъде премахнат с гъба или кърпа. Но ако е по-дебел, се налага използването на стъргалка за лед (може и кредитна карта).

За да не се образува конденз отвътре по стъклата, се препоръчва редовно да се проветрява интериора, дори при студено време. Най-добре е това става след шофиране, когато паркирате - отваряте вратите за няколко минути да излезе топлият и наситен с влага въздух. Ако нямате време, можете да отворите прозорците в последните метри, преди да достигнете крайната точка. Избягвайте внасянето на сняг в кабината с обувките.

Работата на климатичната инсталация изсушава въздуха, така че е препоръчително да я активирате от време на време през зимата именно с тази цел, особено ако стъклата отвътре са запотени. Ако в интериора има много натрупана влага, може да поставите автомобилни абсорбатори, които я “изсмукват” от въздуха.