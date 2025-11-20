Прототип от рали „Дакар“ паркира в столичен мол

Dacia доведе в България световноизвестния пилот Насър Ал-Атия

Задвижва се с устойчиво гориво

Прототип на първия състезателен автомобил на Dacia в световния рали рейд шампионат пристигна в България заедно със звездния си екипаж – пилотът Насър Ал-Атия и навигаторът Фабиен Льоркен. Моделът Dacia Sandrider спечели две от състезанията в календара на световната автомобилна федерация FIA през годината, класира се на второ място при производителите и излъчи шампион при навигаторите. Голямата цел е крайната победа в знаменитото рали „Дакар“ през януари 2026 г.

След месец и половина Dacia Sandrider ще атакува победата в предстоящото издание на рали „Дакар“.

Пилотът Насър Ал-Атия е истинска легенда и петкратен победител в „Дакар“. Той коментира, че разполага със силен отбор, най-добрия автомобил и е напълно готов за предстоящото състезание. „Щастлив съм, че съм в България! Подкрепата на феновете е важна за нас“, каза той на българска земя.

Състезателният автоомбил Dacia Sandrider ще остане изложен до края на ноември в специална зона в голям столичен търговски център.

Почитателите на офроуда и на екстремните ралита извън асфалтираните пътища могат да видят автомобила на Dacia за „Дакар“, който е изложен в столичния търговски център The Mall в специален изложбен кът и ще остане там до края на ноември. Моделът Sandrider се задвижва с устойчиво гориво (произведено от Aramco) за намаляване на въздействието му върху околната среда. Двигателят е V6 с работен обем 3,0 л, захранва се с двоен турбокомпресор с директно впръскване и генерира максимална мощност от 265 кВт/360 к.с.

Задвижването към четирите колела е постоянно и се осъществява през 6-степенна секвенциална скоростна кутия. Шасито е с тръбна конструкция, а каросерията върху него е изработена с приложение на карбонови влакна за по-голяма здравина и по-ниско тегло. За повишената проходимост спомага окачването с ход от 350 мм и офроуд гумите BF Goodrich с размер 37×12.5 R17.