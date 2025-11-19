Bentley избра футболна звезда

Луксозната британска марка Bentley избра футболната звезда Коди Гакпо от „Ливърпул“ за посланик в Обединеното кралство и Европа. Като елитен спортист в апогея на кариерата си той ще си сътрудничи в новата си роля на посланик в мисията за налагане на модерната визия и новаторското представяне на марката. Един от първите му служебни ангажименти бе посещение във фабриката на автомобилния производител в Крю. Там той се потопи в занаятчийското майсторство при изработката на детайлите и дори се опита ръчно да зашие волан.

Паралелно с това холандският футболист изготви спецификация за новия си автомобил, който ще получи в началото на 2026 г. - комбинация от червен екстериор и интериор с преобладаващ червен цвят - намигване към екипите на неговия отбор „Ливърпул“. В момента Гакпо кара Bentayga S Black Edition V8 в специален външен цвят Royal Ebony Satin и интериор с оранжени акценти в знак на почит към холандския национален тим. Той купи и за баща си Bentley Bentayga.