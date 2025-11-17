БГ яхта в престижен конкурс

Българската компания Crooze е сред финалистите на престижните международни награди The Gussies Electric Boat Awards 2025, които отличават най-иновативните и устойчиви електрически плавателни съдове в света. Моделът CROOZE EZ28 бе избран от международното жури в категорията Concept /In Development Electric Boats: Over 8m/, утвърждавайки България като участник в глобалния елит на електрическото корабостроене. В официалния сайт на конкурса може да се гласува в подкрепа на финалистите.

Създадена и разработена в България, CROOZE EZ28 е електрическа лодка от ново поколение, която съчетава модерен дизайн, персонализирани решения и високотехнологични системи за управление. Моделът предлага пълна дигитална свързаност чрез мобилно приложение, което осигурява достъп до ключови функционалности - включително управление на батерията, наблюдение в реално време и автоматични софтуерни актуализации. Целта на българските конструктори са да осигурят плаване, което не прави компромис с лукса или ефективността, а създава дълготрайни, ценни спомени.