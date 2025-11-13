Не е ясно бъдещето на пикапа F-150 Lightning

Електрическата версия на американския пикап Ford F-150 с добавката Lightning към името вече се предлага и в Европа, но само в някои държави и в ограничени количества. Моделът обаче може скоро да бъде оттеглен напълно от пазара, според изданието Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници от средите на автомобилния производител. В момента се разработва второ поколение на модела. В публикацията се посочва, че компанията има приоритетен фокус върху бензиновите и хибридните версии на пикапа, който от десетилетия е най-продаваният автомобил в САЩ.

Недостатъчният интерес на американските производители към електрическите коли доведе до намаляване на производствените обеми на Ford F-150 Lightning. Въпреки това моделът остава най-купуваният електрически пикап на щатския пазар в силната конкуренция на Tesla Cybertruck и моделите на Chevrolet, GMC, Hummer и Rivian.

Ford F-150 Lightning е дълъг почти 6 метра и разполага с огромен въртящ момент от 1050 Нм, включително теглителна споссобност до 3,5 тона и полезен товар над 800 кг. Ускорява от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунди и има пробег до 427 км по WLTP.