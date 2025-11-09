Новият модел Clio има богато оборудване

Renault залага на бензинови и хибридни мотори в шестото поколение на градския автомобил

Стартират продажбите на френския бестселър

Още базовата версия разполага с всичко необходимо

От 1990 г. насам Renault Clio e постоянен герой от автомобилния пейзаж по улиците на Европа. Още от лансирането на първото поколение френският модел се утвърди като предпочитан избор от много водачи в сегмента на универсалните градски коли. През септември на изложението в Мюнхен бе представено най-новото, шесто поред, поколение на този популярен автомобил. То продължава напред с бензинови и хибридни двигатели с вътрешно горене и с качествата, които му осигуриха статут на бестселър - атрактивен дизайн, компактни размери, модерна техника и широко приложение във всекидневието.

Продажбите на новия модел Clio в България стартират с поръчки в три нива на оборудване. Базовата версия Evolution се отличава с подчертано широк набор от технологии. Сред тях попадат адаптивен круиз контрол, усъвършенствано предупреждение за умора на водача, автоматична паркинг спирачка, 10,1-инчов централен екран с репликиране на съдържанието на смартфона, текстилна тапицерия на таблото, регулируема по височина седалка на водача, климатик и задни паркинг сензори. Реално всичко необходимо за всекидневното ползване на автомобила е включено в серийното оборудване.

Второто ниво Techno добавя повече свързаност. Тук водачът разполага с мултимедийна система OpenR Link с вградени Google услуги (Google Maps, Google Assistant и Google Play), автоматичен климатик, тонирани задни стъкла, електрохроматично вътрешно огледало за обратно виждане, преден централен подлакътник, LED амбиентно осветление, настройки Multi-Sense, карта “Свободни ръце”, странични огледала с електрическо прибиране, 16-инчови алуминиеви джанти, камера за заден ход, автоматично превключване на дълги/къси светлини, автоматични чистачки, шест високоговорителя. С това оборудване Clio се доближава до по-високия сегмент автомобили.

Третото ниво Esprit Alpine се позиционира на върха на моделната гама със своята отличителна визуална идентичност и първокласно оборудване. Тук се открояват специфични декоративни елементи от алкантара, алуминиеви педали, безжично зарядно за телефони, регулируема по височина седалка на пасажера, лого с подсветка. Външната визия се засилва с 18-инчови алуминиеви джанти с ефект “диамант” с опушен лак, лого и емблема на Clio от тъмен хром, решетка със сини нюанси и сиви декоративни елементи в броните. При електронните системи се добавят интелигентен адаптивен круиз контрол и активно подпомагане на водача, странични и предни паркинг сензори, предупреждение за наличие на обект в “сляпата” точка, предупреждение за безопасно излизане на пътниците, предупреждение за наличие на обект при движение на заден ход и активен спирачен асистент при движение на заден ход.

Новият модел Clio ще се продава на цени под 39 000 лева за базовата версия с бензинов двигател с мощност 115 к. с. и механична трансмисия. Хибридният вариант със 160 к. с. и автоматична трансмисия започва от 48 700 лева.

По-мощен и по-икономичен

Шестото поколение Renault Clio може да се похвали не само с модерен дизайн, но и с оптимизирана гама от двигатели, която осигурява повече мощност, като същевременно намалява разхода на гориво. В сравнение с предшественика си новият модел е значително по-ефективен, без да жертва удоволствието от шофирането.

Новият 1,2-литров трицилиндров бензинов двигател със 115 к. с. замества предишния 1,0-литров турбо двигател с 91 к. с. и предлага осезаемо повече мощност, което е особено забележимо при изпреварване и на магистрала. Въпреки повечето “коне”, разходът на гориво спада до 5 литра на 100 км. Друго предимство е изборът между шестстепенна ръчна скоростна кутия и автоматична с двоен съединител. Автоматикът осигурява приятно и комфортно шофиране, особено в градския трафик.

Хибридната версия комбинира 1,8-литров бензинов двигател с електрически мотор и стартер-генератор, което води до системна мощност от 160 к. с. Тази комбинация не само подобрява производителността, но и намалява консумацията на гориво до 3,9 литра на 100 км. В градския трафик електрическият мотор често замества бензиновия, което допълнително понижава разхода.