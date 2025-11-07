Plug-in хибридите ще „искат“ зареждане с ток

Ако не зареждаш редовно батерията, бензиновият двигател ще губи мощност

Стимулират водачите да шофират повече в електрически режим

Европейската автомобилна индустрия търси начин да “задължи” водачите на Plug-in хибридни автомобили да изминават по-дълги разстояния на ток с нулеви емисии. Практиката показва, че повечето собственици на такива модели шофират основно с бензиновия двигател и не зареждат редовно батерията. Така Plug-in хибридите не щадят околната среда, а в някои случаи дори я замърсяват повече от конвенционалните бензинови коли, защото са по-тежки, харчат повече гориво и отделят повече вредни емисии, особено при високи скорости.

На хартия Plug-in хибридните автомобили консумират само 2-3 литра бензин на 100 км, но това измерване на база на изцяло заредена батерия, с която се изминава по-голямата част от тези 100 км. В действителност много малко водачи всеки път потеглят със 100% заряд на батерията и реално автомобилите им изразходват значително повече гориво.

Ако Plug-in хибридите се зареждат редовно в домашни условия, те могат да изминават всекидневните дистанции почти изцяло на ток.

В момента производителите на автомобили искат да се отложи забраната за продажба на нови коли с вътрешно горене (в това число всички хибриди) в ЕС, която трябва да влезе в сила от 2035 г. Като компромисен вариант и алтернатива на електромобилите се очертават Plug-in хибридите, които могат да се движат в голяма част от всекидневието на като електромобили и да не замърсяват, ако редовно се зареждат батериите.

За да се “стимулират” водачите да зареждат батериите, могат да се приложат нови технически решения. В бъдеще Plug-in хибридите биха могли да “искат” да бъдат зареждани с електричество поне веднъж на определен пробег (например на 100 или 200 км). Ако водачът не зареди батерията в този интервал, бензиновият двигател ще минава в режим на работа с намалена мощност, което “спъва” колата и я прави неатрактивна за шофиране.