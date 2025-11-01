Боята става фотоволтаична

Автомобилът генерира слънчева енергия за 12 000 км пробег годишно

Mercedes рисува вълнуващо бъдеще

Mercedes отново надниква в бъдещето на луксозните коли с концептуалния модел Vision Iconic. Познавачите могат да открият известни прилики в дизайна със суперлимузината от 30-те години на миналия век Mercedes 540 K Autobanhkurier. От нея са произведени само 6 екземпляра, за да демонстрират бързина и комфорт по новопостроените от бетон тогава германски аутобани.

Концептът Vision Iconic няма да стигне и до 6 произведени броя, най-много до един-два бутафорни екземпляра за показване по изложения. Неговата задача е по-различна, а именно да сондира почвата за това как публиката възприема един нов стил.

Интериор от бъдещето с елементи от миналото в Mercedes Vision Iconic.

Брутално радиаторна решетка, гигантски колела с ниски гуми, нисък просвет, къси надвеси и огромно разстояние между предните колела и вратите. Това са дизайнерски трикове за ефектна визия, но са трудни за пренасяне в производство. Същото може да се каже и за интериора, покрит със синя плюшена тапицерия и с ретро волан с 4 лъча по модата отпреди един век. Изглежда много ретро и много модерно едновременно, но трудно за възприемане в сериен автомобил.

Невъзможни за серийно производство пропорции - огромно междуосие и много къси надвеси, особено отпред

Нещата стават по-вълнуващи от техническа гледна точка. Идеята за оборудване на автомобили със слънчеви панели, не е нова, но досега не е била особено успешна. Mercedes иска най-накрая да я приложи с нов тип боя, която интегрира фотоволтаични елементи.

В зависимост от това на какъв климат се използва автомобилът, неговата повърхност от 11 квадратни метра би могла да “улови” слънчева енергия за 12 000 км годишно.

Концептуалният Mercedes ще има четвърто ниво на автономно шофиране (автомобилът може да се справя напълно самостоятелно) за движение на магистрала и за паркиране. Това изисква значителна изчислителна мощност, съответно електрическа енергия. За по-голяма ефективност Mercedes залага на нервноморфни изчисления (имитират процесите в човешкия мозък), които консумират до 90% по-малко енергия в сравнение със сегашните системи.