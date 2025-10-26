Macan излиза и във версия GTS

Мощност от 571 к. с. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунди

Фокус върху спортното шофиране

Вълшебните букви GTS вече украсяват и новия модел Porsche Macan. Последното попълнение в гамата е фокусирано изцяло върху спортното шофиране и заедно с изключителната динамика предлага специфични пакети оборудване, характерни за означението GTS.

Досега новото поколение електрически Macan беше налично в четири модификации. При лансирането на пазара преди година най-напред излязоха Macan 4 с пикова мощност 408 к. с. и Macan Turbo с 639 к. с., като и двете версии имат задвижване на четирите колела. Малко по-късно се появиха базовото изпълнение Macan със задно предаване (360 к. с.) и Macan 4S (516 к. с.) с двойно предаване. Сега към тях се присъединява Macan GTS, който с максималния си ресурс от 571 к. с. заема място точно под топмодела Macan Turbo. Очакванията са със своите специфични настройки за пъргавина и спортни характеристики Mаcan GTS да “паркира” в сърцата на водачите, които ценят високо динамиката и прецизно пътно поведение.

При Macan GTS системата за задвижване на четирите колела с два мотора (един отпред и един отзад) е заимствана от Macan 4S, но използва по-мощния електродвигател от Macan Turbo на задния мост. Обявената от производителя системна мощност достига до 420 kW (571 к. с.) с функцията овърбуст и максимален въртящ момент от 955 Nm.

Респектиращите възможности на двигателите изискват съответната адаптация на трансмисията, както при Turbo. От 0 до 100 км/ч новият Macan GTS ускорява за 3,8 секунди и достига 200 км/ч от място за 13,3 секунди. Максималната скорост е 250 км/ч. За сравнение - Macan 4S развива 240 км/ч, а Turbo - 260 км/ч.

Всеки модел на Porsche с означение GTS задава високи стандарти на динамично шофиране и Macan GTS не прави изключение. Той съчетава разпределение на теглото с превес към задния мост в съотношение 48:52, нисък център на тежестта и интелигентно управление на мощността. В стандартното оборудване са включени системи за електронен контрол на сцеплението на задвижването на четирите колела и за променливо разпределение на въртящия момент между колелата на една и съща ос. Електронно контролирана система за блокиране на диференциала подобрява сцеплението и динамиката.

Macan GTS се отличава и с най-ниския център на тежестта в моделната линия. Спортното въздушно окачване включва контрол на нивото и цялостен контрол на ходовата част. Сниженият с 10 мм просвет, респективно височина на каросерията и специфичните за модела настройки на амортисьорите и на стабилизиращата щанга осигуряват изключителната динамика и прецизност в завоите. Те могат да бъдат подобрени още повече с опционалното завиване на задните колела.

Батерията с капацитет 100 киловатчаса предлага пробег до 586 км в комбиниран режим. На подходяща станция за бързо зареждане батерията се пълни от 10 процента до 80 процента само за 21 минути с максимална мощност на зареждане до 270 кВт.

Има режим за каране на писта

В стандартното оборудване на новия модел Porsche Macan GTS е включен пакетът Sport Chrono, който тук е разширен с режим Track за шофиране на писта, какъвто има и Porsche Taycan. Този режим увеличава интензитета на охлаждане на батерията, ограничавайки загубата на мощност, причинена от натрупване на топлина, което води до забележимо подобрени параметри при продължително натоварване.

Звукът на Macan GTS е в унисон с емоционалния му характер. Функцията Porsche Electric Sport Sound предлага два ексклузивни звукови профила, специфични за GTS, всеки с отличителен характер в режимите Sport и Sport Plus.

Xарактерни за Macan GTS са черни екстериорни детайли, затъмнени матрични LED фарове и затъмнени задни светлини. Стандартните колела са 21-инчови алуминиеви в сив цвят, които могат да се надградят до 22-инчови. Интериорът може да бъде конфигуриран с кожа и алкантара, контрастни шевове, елементи и пакети. На таблото са разположени три дисплея - инструментален клъстер за водача, централен за мултимедията и отделен за пътника. В допълнение има и Head-up дисплей.