Tesla връща лостчето за мигачи

Всеки, който подкара най-продавания модел на Tesla (Model 3), веднага ще усети, че на волана липсва лостче за мигачи. Това е така, защото светлинните сигнали за завиване се активират с бутони от лявата страна на волана.

Заменянето на класическото лостче са мигачи с бутони е авангардна идея, но в практиката се оказва не особено удобна за ползване. Много водачи се оплакват, че трудно се ориентират и свикват с бутоните. А когато се налага да подадат мигач в завой или на кръгово кръстовище, се получава объркване, защото воланът не е в хоризонтално положение и шофьорът трудно се ориентира кой бутон да натисне. Оказва се, че доброто старо лостче е много по-удобно и лесно за използване. След последното обновяване на Model 3 беше премахнато и лостчето за чистачките, които вече се управляват от централния екран.

За тези, които още търсят лостче за мигачи, Tesla вече го предлага като резервна част на цена 299 евро за Европа (с монтаж в сервиз).