Тръпка по виолетово

Bentley възкреси цвят отпреди 100 години

За бояджиите няма невъзможни неща

Бояджийският цех на Bentley може да възкреси всеки цвят от историята на марката, тъй като в богатия архив на фирмата се съхраняват многобройни мостри от различни епохи. Майсторите бояджии могат и да създадат всеки цвят, който купувачите пожелаят. Срещу съответната цена, разбира се. Невъзможни за изпълнение желания няма.

В това се е убедил и традиционнен британски клиент, който поръчал специално изпълнение на кабриолета Continental GTC Speed във виолетов цвят. Купувачът е колекционер и притежава много модели на марката, боядисани в запаметяващи се и рядко срещани цветове. Идеята му за виолетова кола дошла, след като на Фестивала на скоростта в Гудууд се качил на автомобил от серията Speed Six Continuation. Това е фабрично нова реплика на автентичния модел Speed Six, който е най-успешната състезателна кола през 30-те години на миналия век има огромно значение за развитието на Bentley.

Интериорът съчетава светъл салон с няколко вида нюанс на виолетово.

Виолетовият цвят е същият, в който бил боядисан автомобилът Speed Six отпреди цял един век. Майсторите на Bentley са пресъздали едно към едно не само автентичното виолетово, но са го пренесли и в интериора на съвременния кабриолет Continental GTC Speed. При изработката на салона е използвана най-висококачествена кожа в съчетание на контрастен светъл цвят и виолетово. Наситеният нюанс, наподобяващ люляков цвят, се открива върху седалките, волана, централната конзола и вратите. Детайлните шевове и кантове с по-тъмен лилав цвят добавят дълбочина и усещане за най-висша класа.

Plug-in хибридната система с бензинов двигател V8 на Continental GTC Speed ускорява за 3,4 секунди до 100 км/ч

Специално внимание заслужава фурнирът на таблото, който е силно текстуриран с различни вариации в цвета и шарката, почти невъзможни за имитиране. Макар че е на 200 милиона години, камъкът, от който е изработен фурнирът, е обработен до дебелина само 0,1 милиметър.

Уникалният виолетов автомобил е поредно доказателство, че персонализацията става все по-предпочитана от колекционери и заможни купувачи.