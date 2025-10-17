Най-купуваните SUV модели в Европа са VW

Dacia Duster влиза в в челната петица

BMW X1 е единственият премиум автомобил в Топ 10 по продажби

Всяка втора продадена нова кола в Европа от началото на годината е SUV автомобил. Кои обаче са най-предпочитаните модели? Спецификите на пазара на Стария континент са такива, че доминират малки, компактни и средноразмерни превозни средства поради ограничените пространства за паркиране, разходът на гориво, данъци и други фактори.

Статистиката от продажбите на нови коли през годината показва, че Volkswagen е най-популярната марка в тези пазарни сегменти. Моделите на германския производител заемат челните места в класацията по брой доставени автомобили заедно с BMW и водещи японски и корейски производители.

Най-купуваният нов SUV в Европа през 2025 г. е Volkswagen T-Roc. За месеците от януари до август са продадени 141 388 броя от този модел, разкриват данните на статистическата компания Jato Dynamics. Той е на пазара от 2017 г. и беше обновен през 2021 г., но запазва водещата си позиция.

Dacia Duster се покатери до петото място на най-продаваните SUV модели.

На второ място в европейската класация по продажби на SUV и кросоувъри е по-големият модел Tiguan на Volkswagen. От него са купени 125 608 броя и се движи по възходяща линия, след като новото поколение бе представено през миналата година.

След двата автомобила на Volkswagen се нарежда Toyota Yaris Cross с минимално изоставане от Tuguan - 124 821 продажби. Това е и моделът с най-ниска цена в челната тройка. На четвърто място е BMW X1 с 80 369 продадени автомобила с вътрешно горене и 43 125 с електрическо задвижване. Няма друг премиум SUV в Топ 10 по продажбите. На пета позиция се нарежда Dacia Duster с реализирани 121 827 автомобила.