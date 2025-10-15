Една машина за офроуд и за града

Новият култов мотоциклет Moto Morini ALLTRHIKE излиза на българския пазар в края на ноември, -само месец след старта на продажбите в неговата родина Италия. Двуколесната машина е подходяща за щурмуване на градската джунгла, но и за офроуд забавления. Малка кубатура на двигателя, динамика, достъпност и италиански дизайн - това са отличителните черти на мотоциклетите марката Moto Morini.

Моделът ALLTRHIKE може да бъде управляван и с категория A2. Той ще се хареса както на запалените по офроуда, така и на онези, които си търсят удобен всекидневен превоз в града. Предното колело с размер 2 инча позволява изкачване на труднопроходим терен, при това при сурови условия. Двигателят е 450-кубиков 2-цилиндров с максимална мощност 44 к. с. Електронният контрол на сцеплението осигурява отлично представяне при всяка ситуация. 41-милиметровата предна вилка Kayaba с 208-милиметров ход поглъща всяка неравност на терена, а задният амортисьор се грижи за комфортна езда дори и на неравна повърхност.