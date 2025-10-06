Чудната история на Bugatti EB110 America

Собственикът на марката го е купил, пребоядисал и по-късно продал

Автомобилът е покорил Новия и Стария свят

Експертите на Bugatti надникват в миналото на колите

Автомобилите Bugatti са мечта за всеки автомобилен ценител от създаването на марката през 1909 г. до днес. Още епохата на основателя Еторе Бугати всеки модел, който напуска ателието в Молсхайм, има несравнима аура. Независимо дали е исторически или съвременен, щом един автомобил носи името Bugatti, се превръща в колекционерско съкровище и неговата стойност трябва да бъде съхранена.

Това изисква много детайлни познания по отношение на историята и детайлите на всеки модел и проследяване на неговия път от сглобяването на първите части до наши дни. За тази цел марката вече притежава специален екип, който удостоверява достоверността и информацията за целия живот на автомобилите, защото тяхната цена обикновено се покачва с всяка изминала година. Специалистите щателно са проследили автентичността на един изключително рядък екземпляр - EB110 America.

Пълната история на тази кола с номер на шаси SS025 е внимателно събрана в процес, който картографира целия й жизнен цикъл. Записи за поръчки, дневници за смяна на части, документи за обслужване, сертификати за пътни тестове - множество документи и ресурси са подробно изследвани от експертите на Bugatti. Така се осигурява богато и завладяващо пътешествие за собственика и се проучва всеки аспект от историята на колата.

В случая с шаси SS025 специалистите на марката и последният притежател на автомобила заедно стават свидетели на това как се (пре)открива неговата история и се удостоверява пълното съответствие на точните спецификации за Bugatti EB110 America. С пълна оригиналност на шасито, каросерията, силовото предаване, механичните компоненти и пилотската кабина, заедно с проучване на стари публикации, снимки, телевизионни предавания и архиви се рисува картина, представляваща огромна гордост за настоящия собственик на редкия екземпляр.

Колата с шаси SS025 е съчетание от модификациите EB110 GT и EB110 SS с цел комфортно пътуване на дълги разстояния, но и изключителна мощност. След като напуска фабриката на Bugatti в Кампоалиано, Италия, автомобилът е транспортиран до Северна Америка за демонстрационни цели. Той краси корицата на Robb Report и печели наградата на публиката в конкурса за италиански автомобили в САЩ, като привлича огромно внимание на изложението в Чикаго през 1995 г., а после участва и в историческо рали, преди да бъде придобит от първия си независим собственик през 2000 г. Това не е кой да е, а италианският предприемач и „двигател“ на възраждането на Bugatti през 90-те години Романо Артиоли.

Бизнесменът, който днес е на достолепната 93-годишна възраст, съхранява своето бижу във Франция, преди да го транспортира до Камполиано за цялостно обслужване. Там Романо решава да промени екстериора. Така оригиналната сива боя Grigio Chiaro е отстранена през 2007 г. и заменена с типичен за за марката син цвят - Bugatti Blu. Това предизвиква интереса на британски колекционер, който става втори собственик на колата през 2013 г. Впоследствие автомобилът преминава в ръцете на италианеца Стефано Мартиноли и става повод той да организира трогателна среща с първия му собственик Романо Артиоли.

Суперкола от 90-те години

Пребоядисаният в поразителен син цвят и покрит с дебел пласт история екземпляр Bugatti EB110 America привлича вниманието на популярния тв водещ Джереми Кларксън, който го включва сред най-добрите суперавтомобили от 90-те години на миналия век. Това е поредният ценен щрих от историята и наследството на автомобила с номер на шаси SS025.

Неговата хипнотизираща визия печели вниманието на автомобилните ентусиасти от цял свят, когато паркира на зелените поляни в двореца Бленхайм във Великобритания за престижния конкурс Salon Privе. Възможностите му също са впечатляващи – централно разположен двигател V12 с четворно турбопълнене и мощност 560 к.с., ръчна 6-степенна трансмисия, ускорение 3,4 сек от 0 до 100 км/ч и максимална скорост 342 км/ч.

В друг символичен момент от своята история автомобил с шаси SS025 се изправя лице в лице с уникалното превозно средство, вдъхновено от EB110 - Bugatti Centodieci. Снимани един до друг пред вратите на замъка Сен Жан, двата автомобила стоят гордо като икони на своята епоха, обединени в духовния дом на Bugatti във витрина на автомобилното съвършенство.