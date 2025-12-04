Ford подготвя нов спортен автомобил

Производството на второто поколение на суперавтомобила Ford GT приключи през 2022 г. без никакви индикации за наследник с изключение на няколко лимитирани специални издания, които се появиха по-късно. Ситуацията скоро може да се промени, след като американският производител афишира плановете си да представи изцяло нов спортен сериен автомобил в началото на следващата година.

Засега информациите за този модел са оскъдни, но се очаква да пренесе на улицата състезателните гени на марката от бързите писти. Това предполага много спортно изпълнение със сериозна производителност. Ако наистина става въпрос за нов Ford GT, това би било третото поколение от съвременната гама след дебюта на първото през 2005-а и лансирането на второто през 2017-а.

Съвременната GT серия се появи като наследник на легендарния състезателен автомобил Ford GT40, постигнал четири поредни победи в Льо Ман от 1966 до 1969 г. Неговото име идва от обозначението Gran Turismo и ниската височина (40 инча). От него са произведени между 117 и 134 екземпляра в зависимост от историческите данни.