Manta B стана на половин век

През 1975 г. се появява една от най-успешните автомобилни серии на Opel. През есента дебютира Manta B, замествайки предшественика си Manta A, който се произвежда само пет години, но в тираж от 498 553 броя. От тях около 170 000 автомобила са изнесени само в Съединените щати.

На модела Manta B му отнема малко повече време, за да постигне подобен успех в продажбите. Спортното купе остана на пазара в продължение на 14 (до 1988-а, а през 1990-а излиза Calibra). С над 110 000 продадени екземпляра през 1976 г. се превръща в истински бестселър. В крайна сметка общо 557 940 броя Manta B пишат автомобилната история в Западна Германия. С четирицилиндров двигател с мощност 90 к. с., максимална скорост 165 км/ч и цена 11 500 марки за базовата версия е атрактивна кола за спортни водачи.

50 години след премиерата си това продължава да бъде модел, който вълнува не само почитателите на марката Opel. В началото Manta пренася от американския пазар в Европа конкуренцията между General Motors (тогава собственик на Opel) и Ford (конкретно с модела Capri).