Нова марка с двигател V12

Toyota ще се конкурира с Rolls-Royce и Bentley

Century представи три концептуални модела

На автомобилния небосклон изгрява нова марка. Тя се роди буквално преди няколко дни на японското изложение в Токио, а името й е Century. Това е петата марка на концерна Toyota и замества Lexus като флагман на групата. В бъдеще Century ще се конкурира с луксозните производители от калибъра на Rolls-Royce и Bentley, което дава по-голяма свобода на Lexus да се разширява и към по-широки потребителски слоеве.

Всяка марка в японския концерн (Toyota, Daihatsu, GR, Lexus и занапред Century) има ясно определена роля. Така най-големият автомобилен производител в света се стреми да привлече повече клиенти, без да рискува „канибализъм“ между собствените си брандове. Досега Lexus стоеше на върха на вселената на Toyota, а името Century беше познато от един луксозен модел лимузина, популярен само на японския пазар.

Концептуалното кросоувър купе на Century показва какво да очакваме от бъдещия дизайн на серийните модели, както и емблемата – птица Феникс, символ на императорския дом на Япония.

Оттук нататък Century се превръща в отделна марка, която ще стартира с три големи модела – SUV, седан и кросоувър купе. По примера на Rolls-Royce те ще бъдат много ексклузивни, а купувачите ще конфигурират изцяло по свой вкус автомобилите си, особено в интериорната част. За клиентите в най-високия клас обаче е известно, че са много консервативни и остават лоялни към утвърдените марки, така че задачата пред новия луксозен бранд не е лесна.

Типично за концепт дизайнерско решение – затворена задна част без традиционно стъкло, но това едва ли ще бъде така в серийния модел.

С представянето на концептуалния модел купе Century японският гигант отваря възможността за използването на двигател V12. Поради оскъдната информация не е ясно дали това ще бъде класически двигател с атмосферно пълнене, хибридна концепция или напълно нова разработка. Последният двигател V12 на Toyota се използваше в предишния модел Century до 2017 г. Завръщането на японците към този мотор може да се тълкува като умишлено разграничаване от електрифицираните ѝ конкуренти. Германските топмарки до голяма степен се отказаха от V12 и това прави хода на Toyota още по-впечатляващ – особено като се има предвид пионерската ѝ роля в хибридните силови агрегати.