Шофиране със свободни ръце за масовия потребител

Иновативната технология за шофиране със свободни ръце Blue Cruise се въвежда от Ford за моделите Puma, Kuga и Ranger от пролетта на 2026 г. Така хиляди нови потребители ще имат достъп до тази модерна функция. В световен мащаб собственици на автомобили на Ford вече са изминали повече от 888 милиона километра по магистрали с тази технология.

С разширяването на нейното приложение в широка гама от автомобили Ford дава възможност на още повече клиенти да се насладят на комфорт и удобство от ново поколение по време на пътуванията си по магистрали. Функцията Blue Cruise се основава на възможностите на интелигентния адаптивен круиз контрол и помага за контролиране на кормилното управление, ускорението, спирането, позиционирането в лентата и безопасните разстояния от предното превозно средство, като следи пътната маркировка, знаците за скорост и променящите се условия на движение, от скорости по магистралата до движение с чести спирания и потегляния.

При активиране на Blue Cruise на одобрена магистрала водачът може да махне ръцете си от волана, ако продължава да обръща внимание на пътя пред себе си.