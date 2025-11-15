Най-големият Smart досега

Новият модел е дълъг 4,70 метра и разполага с 4х4

Електрически SUV с мощност до 646 к. с.

Малък и умен - тази представа за Smart трябва да остане в миналото. Марката, която беше известна с малките си градски коли, вече предлага съвсем различни като размери и задвижване превозни средства, откакто премина в китайските ръце на холдинга Geely. Моделът #5 е първият средноразмерен електрически SUV в историята на Smart и разполага с версия със задвижване на всички колела, а Великобритания е една от първите европейски държави, в които стартират неговите продажби.

Всеки нов модел на марката вече е с дължина над 4 метра, каросерия на кросоувър и има изцяло електрическо задвижване. Smart #5 използва 800-волтова архитектура, поддържа бързо зареждане и предлага достатъчно дълъг пробег. По-голямата батерия с капацитет 100 киловатчаса осигурява изминаване на дистанция до 585 км. Базовата версия е екипирана с по-малка батерия с ресурс от 76 киловатчаса. В стандартното оборудване е включен панорамен покрив. Задвижването на четирите колела с два електромотора е налично само в комбинация с по-голямата батерия.

Цялото табло е покрито с OLED дисплеи, които осигуряват огромни комуникационни възможности.

Както и преди години, сега отново има “наточена” версия от едно от най-известните тунинг ателиета. Най-мощният вариант Smart #5 BRABUS разполага с мощност от 646 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунди. Тази динамика е на нивото на двуместните спортни автомобили. А с дължината си от 4,70 метра Smart #5 е най-големият представител на марката досега.

Smart #5 не се плаши от трудни терени, тъй като разполага със задвижване на четирите колела.

Едно от универсалните му приложения е да служи и като автомобил за къмпингуване с възможността да осигури електрическо захранване на различно оборудване.

Освен че е бърз на асфалта, електромобилът е бърз и на зарядната станция, тъй като може да зарежда енергия с мощност до 400 киловата. В допълнение към иновативното си електрическо задвижване Smart #5 разполага с усъвършенствани системи за подпомагане на водача и просторен “интелигентен” интериор. В салона прави впечатление изключително широк двоен OLED централен дисплей. Модерната естетика се характеризира с безрамковите врати и късите надвети, които създават динамичен силует.