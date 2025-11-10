Италианският стил е спортен

Три варианта на задвижване

Alfa Romeo зарадва почитателите си с новия модел Junior Sport Speciale

Има автомобили, които излъчват характер от момента, в който ги видите. Към тази категория принадлежи Alfa Romeo Junior Sport Speciale. Външният му вид потвърждава, че италианската марка отстоява традиционните си спортни качества. Докато много компактни SUV модели изглеждат приблизително еднакво, Alfa Romeo афишира категорично присъствие - италианска елегантност, съчетана с ненатрапчив драматичен акцент.

Junior Sport Speciale е автомобил, който е ориентиран към най-взискателния и силно конкурентен сегмент на пазара - на компактните премиум кросоувъри. Серията Sport Speciale се базира на най-новото поколение на Junior и ще се предлага с три варианта на задвижване - изцяло електрически (156 к. с.), Mild хибрид с предно задвижване (145 к. с.) и Mild хибрид с електрифицирано задвижване на всички колела. Така Alfa Romeo покрива най-важните очаквания на потребителите по отношение на двигателите.

Вратата на багажното отделение се отваря безконтактно с движение с крак.

Junior Sport Speciale визуално демонстрира типичния стил на марката с фина спортна интерпретация. Гланцово черните детайли на решетката, страничните прагове и броните контрастират със сребърни акценти. 18-инчовите двуцветни черно-антрацитни алуминиеви джанти с диамантено покритие добавят изтънчен, технически щрих.

Тонираните стъкла са стандартно оборудване, както и характерните емблеми Sport Speciale на калниците. Като опция се предлага черен покрив, който може да се комбинира с всеки наличен цвят на каросерията - рядкост в този сегмент. Това придава на Junior визуално разнообразие, което се харесва както на спортни индивидуалисти, така и на любители на класическия италиански дизайн. В интериора доминира алкантара, съчетана с алуминий и кожа.

Водачът разполага с модерна мултимедия и 360-градусови сензори за паркиране с камера за заден ход.