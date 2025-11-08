RAM върба V8 мотора

Обновяване със стар, но “златен” двигател

Американците не искат по-малко цилиндри

Разни хора, разни идеали (за автомобили). Алеко-Константиновата фраза обобщава грандиозната разлика между европейската тенденция за модерна кола - компактна, екологична и ненатрапчива, и американската - голяма, лакома и агресивна. Такова “животно” е най-новата разработка на пикапа RAM-1500, който си връща под огромния преден капак двигателя V8.

Преди година, в стремежа си за по-висока ефективност, конструкторите оборудваха RAM-1500 с 3,0-литров битурбо редови 6-цилиндров бензинов мотор с ресурс от 540 к. с. и 700 Нм. Това е най-модерният, най-мощният и ефективен мотор, който пикапът някога е имал (с изключение на специалния топмодел RAM TRX с неговите 700 “коня”).

Зеленият екстериорен цвят присъства и в интериора като контрастни акценти на черната кожена тапицерия.

Американците обаче не харесаха 6-цилиндровия редови двигател с обозначение Huricane с принудително пълнене. Оказа се, че им липсват звукът, темпераментът и цялостното усещане от добрия стар атмосферен мотор с V-образна форма и два цилиндъра повече. И тъй като в Щатите умеят да правят бизнес и да (про)дават на хората това, което те искат, много бързо RAM си получи обратно двигателя V8 от поколението HEMI с обем 5,7 л. Той ще може да се поръчва и в Европа от юли от моделната година 2026-а.

Крещящият зелен цвят с черни ивици копира спортния пакет The Dude при RAM от 70-те години на миналия век.

По повод това “обновяване” с интегрирането на стария, но “златен” мотор RAM представи концептуален модел, който не би могъл да бъде по-американски и носи името The Dude. Това е названието на спортен пакет, който се е предлагал в началото на 70-те години на миналия век заедно с познатия двигател Hemi V8 с 400 к. с. Единствената техническа модификация е всмукател за студен въздух, но благодарение на пониженото окачване и 20x10-инчовите джанти, пикапът стои по-атлетично на пътя.

Спортният дизайн се подчертава и от преден сплитер, странични прагове и странично монтирани накрайници на ауспуха. Концептът се базира на RAM-1500 Big Horn, боядисан в крещящ цвят “сюблимно зелено” с черни ленти и акценти - точно както оригиналния пакет от 70-те години. Стилизирано лого допълва визията - грубоват каубой със слънчеви очила и шапка.