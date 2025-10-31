Продават скъпите коли  на загиналия Баумгартнер

Всички модели са много редки и ценни

Екстремният спортист е притежавал Brabus, Lamborghini и McLaren

Екстремният спортист Феликс Баумгартнер загина през юли на 56-годишна възраст при полет с парапланер. Австриецът остави след себе си редица невероятни каскади, но най-известното му постижение е скокът от “ръба” на Космоса. На 14 октомври 2012 г. той се издигна с балон с хелий до 39 км надморска височина и скочи, като за приземяването използва парашут.

Тогава Баумгартнер стана първият човек, преодолял преодолял звуковата бариера при свободно падане, достигайки скорост до 1357 км/ч! По време на скока той счупи три рекорда - за най-високо издигане, за най-дълго свободно падане и за най-висока скорост.

Тунингованият от Brabus екстремен офроудър Mercedes G500 4x42 пасва идеално на характера на Баумгартнер.

В личния си живот Баумгартнер е карал скъпи коли. Три от тях вече са обявени за продажба в международна онлайн платформа от сервиза, който ги е обслужвал. Най-евтиният автомобил за продан на екстремния спортист е Mercedes G500 4x42 с тунинг от Brabus и мощност 510 к. с. Той струва 195 000 швейцарски франка.

По-скъп и по-мощен е Lamborghini Hurac?n Sterrato, задвижван от V10 двигател с мощност 610 к. с. и със задвижване на четирите колела. Офроуд гуми, повдигнато с 4,4 сантиметра окачване, защита на дъното на автомобила, въздухозаборник на покрива и допълнителни фарове правят Sterrato най-необичайния офроуд автомобил в света. Той е лимитиран до 1499 броя, а използваният от Баумгартнер екземпляр се продава за 320 000 швейцарски франка.

Спортната кола McLaren 620R на Баумгартнер е особено ценна, тъй като от нея са произведени само 225 броя.

Третата обявена за продажба кола на спортиста е McLaren 620R, от който са произведени само 225 броя. Моделът е технически базиран на състезателния автомобил 570S GT4. Задвижва се от V8 двигател с мощност от 620 к. с. и задно предаване. Цената за този рядък екземпляр е 325 000 франка.