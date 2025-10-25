Колата на 2026 г. в Германия ще е вносна

Нито една немска марка не успя да спечели в петте категории на конкурса за №1

Най-добрите нови модели на немския пазар са от Чехия, Румъния, Корея и САЩ

Конкурсът за кола на 2026 г. в Германия се превръща в огледало на кризата в немската автомобилна индустрия. Следващият победител няма да носи етикет Made in Germany и няма да е представител на германска марка. В предишното издание на конкурса три от петте модела, които достигнаха финала, бяха германски и накрая голямата награда спечели BMW Серия 5. Сега и петте финалисти са внос за германския автопазар – от Чехия, Румъния, Корея и САЩ.

Първият кръг от конкурса излъчва победители в пет категории автомобили. Всеки победител се класира до финала и един печели голямата награда. До тази фаза достигнаха Dacia Bigster, Skoda Erloq, Hyundai Ioniq, Cadillac Vistiq и Lucid Air Sapphire. Един от тях ще спечели голямата награда на 17 ноември.

Единствената връзка с немското автомобилостроене сред призьорите е Skoda Erloq (част от групата Volkswagen).

Четири от петте автомобила са електрически. Единственото изключение е Dacia Bigster, победител в категорията за бюджетен автомобил (цена до 25 000 евро), който се предлага с два типа хибридно задвижване и на втечнен природен газ (пропан-бутан). В категорията за компактен автомобил с цена до 40 000 евро на първо място се класира чешкият електромобил Skoda Erloq.

Един от тези пет модела ще стане кола на 2026 г. в Германия - Lucid Air Sapphire, Dacia Bigster, Skoda Erloq, Hyundai Ioniq и Cadillac Vistiq.

Германците трудно ще преглътнат, че няма техен автомобил в следващите три групи. В премиум категорията с цени от 40 000 до 70 000 евро журито даде предимство на корейския eлектромобил Hyundai Ioniq 9. В луксозната категория с цени над 70 000 евро печели Cadillac Vistiq, като тук американската марка триумфира за втора година поред. Друг бранд отвъд Океана печели категорията на спортните коли пак с електрически модел – Lucid Air Sapphire.