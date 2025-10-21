Турбо сензация във водата

Най-бързата електрическа лодка Frauscher x Porsche 850 Fantom

Двигателят на яхтата е от Macan Turbo

Автомобилите и водата не са първи приятели, но има и някои изключения. На яхтеното изложение в Монако през септември тази година името на популярният производител на спортни коли Porsche се вееше върху знамена на кейовете до моторните лодки на австрийската фирма Frauscher. И това не е случайно. Комбинацията от тези две марки предизвиква сензация в областта на яхтената индустрия.

Електрическите моторни лодки на Frauscher предизвикаха голям интерес на изложението в Монако редом до огромните суперяхти.

Frauscher и Porsche съвместно разработиха спортна моторна лодка, която е с изцяло електрическо задвижване. Тя носи името Frauscher x Porsche 850 Fantom и се откроява с елегантен спортен дизайн, безкомпромисно качествена изработка и уникална динамика – също като легендарните спортни коли от германската марка.

В Монако тази лодка постави рекорд за най-висока средна скорост от 49,84 възела за плавателен съд с алтернативно задвижване и с такива размери. Средната скорост се измерва на два участъка от по 1 километър. Този формат наподобява много всекидневната употреба на лодката по вода.

Спортната лодка се управлява като спортен автомобил.

Моделът Frauscher x Porsche 850 Fantom е резултат от близкото сътрудничество между световни иноватори в автомобилната и яхтената индустрия. В основата на проекта е задвижващата система от новия електрически автомобил Porsche Macan Turbo, която е специално пригодена за употреба във вода. В комбинация с емблематичната форма на корпуса на Frauscher 858 Fantom, резултатът е електрическа лодка за дневни излети с дължина 8,67 метра и с изключителна производителност, най-съвременни технологии и стилна естетика и множество елементи от спортните автомобили. Такива са кръглите контролни уреди и щурвалът на капитанския мостик, с които управлението на лодката силно наподобява това на бърза кола.