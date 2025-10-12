Употребяваните коли на ток бързо поевтиняват

Електромобилите стават по-достъпни, но трябва да се внимава при покупка

Състоянието на батерията е от голямо значение

Пазарът на употребявани електрически коли става все по-атрактивен заради падащите цени. Експерти от германската организация за технически контрол на транспорта TUV предупреждават купувачите, че потребяваните електрически коли губят стойност значително по-бързо автомобилите с вътрешно горене.

Бензиновите и дизеловите модели запазват средно над 60 процента от цената си като нови след три години експлоатация, докато електромобилите запазват само около 50%, а в някои случаи дори по-малко.

Батерията е най-скъпият компонент в електрическия автомобил и до голяма степен определя колко е подходящ за ежедневна употреба и колко добре запазва стойността си. Затова се препоръчва преди покупка да се провери състоянието на батерията от независим сервиз. Тестът показва какъв капацитет все още има батерията в сравнение с времето, когато е била нова. Стойност от 80 процента или по-висока означава, че автомобилът може да се използва надеждно още много години, Повечето производители на автомобили дават гаранция на батерията от 8 г. или 160 000 км.

Наличието на добре развита зарядна инфраструктура улеснява собствениците на електрически коли във всекидневната употреба.

Ако шофирате на дълги дистанции, трябва внимателно да проверите действителния пробег. По-новите модели обикновено преодоляват 300 км или повече с едно зареждане, докато по-старите модели често изминават само 120 до 200 км. Също толкова важен е капацитетът за зареждане.

По-новите модели почти винаги поддържат бързо зареждане с постоянен ток (DC), но по-старите понякога се зареждат бавно с променлив ток (AC).

Електрическите коли нямат изпускателна система, трансмисия или ангренажен ремък, което значително намалява разходите за поддръжка. Много по-натоварени обаче са спирачките и окачването.

Възможността за бързо зареждане е важна за водачи, които пътуват на дълги дистанции.