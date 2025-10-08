Неделната кола на Стив Макуин

Hudson Wasp на 73 години и 63 хиляди мили се продава на търг

С този автомобил актьорът е ходил на църква

„С тази кола в неделя ходя на църква.” Думите са на холивудския идол Стив Макуин и се отнасят за неговия автомобил Hudson Wasp, произведен през 1952 година и предназначен за спокойно комфортно шофиране, а не за екстремни гонки. Твърди се, че той действително е управлявал съвсем кротко своето разточително ретро купе. Каросерията с дължина 5,14 м е боядисана в тюркоазено зелен цвят с бели ивици, черен покрив и челно стъкло от две части.

73 години след производствената си дата някогашната неделна кола на Стив Макуин предстои да бъде продадена на търг. Наддаването ще се проведе в Хърши (Пенсилвания), известен като Шоколадовия град заради намиращата се там фабрика за шоколадови изделия. Елегантното двуврато купе със снижаваща се линия на покрива изглежда съвсем запазено, а километражът показва едва 63 хиляди изминати мили.

Този волан на Hudson Wasp е бил в ръцете на Стив Маукин.

Макар че е шофирал какви ли не спортни коли от марки като Ferrari, Porsche и Maserati, никога Стив Макуин не е пренебрегвал своя „любимец“ Hudson Wasp. Той е харесвал дизайнерския стил, ръмженето на 6-цилиндровия редови двигател и цялостното впечатление, което автомобилът прави и днес. Твърди се, че актьорът купува тази кола в началото на своята кариера и я притежава до смъртта си през 1980 г. Неговата съпруга Барбара Минти разказва, че често са излизали с този автомобил на разходки около Санта Паула в Калифорния, където са живели.

Производителят Hudson Motor Company от Детройт е бил популярна марка в Щатите през 50-те години на миналия век, а по-късно се влива в холдинга AMC (American Motors Corporation). Три пъти в периода 1951 – 1953 г. автомобили на Hudson печелят шампионската титла в сериите NASCAR. Вероятно това е повлияло на Стив Макуин да избере точно такава кола за неделните си разходки с редови 6-цилиндров двигател с обем 4,3 л и мощност 130 к.с.