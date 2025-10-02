Легендата се завръща

Един бензинов и три електрически мотора

1050 к. с. в новия модел Ferrari Testarossa

Testarossa. Това име, което гали ушите на всеки ценител, идва от боядисаните в червено цилиндрови глави на някои двигатели на Ferrari. Използвано е за първи път през 50-те години на миналия век, включително за славния състезателен автомобил 250 Testarossa.

През 80-те години на миналия век Ferrari възражда името за модела Testarossa (произвеждан от 1984 до 1996 г.), който се продава за масовите пътища и се превръща в дизайнерска икона със своя 12-цилиндров централно разположен двигател и характерната широка задна част.

Сега името Testarossa отново се завръща. Новият модел Ferrari 849 Testarossa (във версии купе и спайдер) застава на върха в гамата на марката с мощност от 1050 к. с. и реално наследява SF90 Stradale.

Ferrari 849 Testarossa комбинира двигател V8 с два турбокомпресора и мощност 830 к. с. (най-новата версия на семейството F154) с три електрически мотора (два на предния мост, един отзад). Те са взаимствани директно от “Формула 1” и осигуряват допълнителни 220 к. с. Така се постига системна мощност от 1050 к. с.

Централно разположеният двигател V8 e съчетан с три електромотора.

Автомобилът ускорява от 0 до 100 км/ч за 2.3 секунди, а максималната скорост е 330 км/ч. Електрическото задвижване на всички колела с векторизиране на въртящия момент е проектирано да направи колата изключително прецизна в завоите.

Агресивната предница на Ferrari е 849 Testarossa ще бъде мигновено разпознаваема на пътя.

Само на електричество Testarossa може да измине до 25 километра, използвайки предно задвижване. Акустиката на двигателя е особено подобрена. Моторът V8 звучи още по-пълно във всички диапазони на оборотите - достигайки връх при 8300 об/мин.

Активен спойлер превключва от минимално към максимално положение за по-малко от секунда и заедно с останалата аеродинамика генерира 415 кг притискателна сила при 250 км/ч (с 25 кг повече от SF90). На борда е и системата FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator). Тя създава “цифров близнак” на автомобила, който точно възпроизвежда управлението му в реално време, позволявайки оптимален контрол.