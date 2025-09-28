Кога свършва токът на електрическите коли

Батериите имат малък резерв за допълнителен пробег

Водачът трябва да игнорира много предупреждения, за да остане с напълно изтощена батерия

Какво се случва, когато батерията на електрически автомобил се изтощи напълно? В отговор на този въпрос германският автомобилен клуб ADAC направи изпитания в своя тестови център в Пенцинг с шест електромобила (VW ID3, Tesla Model Y, Kia EV6, Volvo EX40, BYD Seal и Nio EL6). Целта - да се анализира как електрическите превозни средства предупреждават за нисък заряд на батерията и дали всъщност спират при нулев процент заряд.

Тестът показва, че “предупредителните сценарии” на електрическите автомобили са доста сходни. Най-напред визуален сигнал показва, че зарядът на батерията е нисък - с текстова информация, а някои и с оцветяване на символа на батерията в оранжево. Времето на първото предупреждение варира леко. Kia показва първото предупреждение при оставащи 21 процента и приблизително 70 километра, а Volvo - при оставащи 7 процента.

Водачът винаги може да следи нивото на заряд на батерията.

Колкото по-близо до нулата е нивото на заряд на батерията, толкова по-интензивни стават предупрежденията. В допълнение към визуалните се включват и звукови сигнали. При спадане на заряда под 10% мощността намалява значително, за да се удължи пробегът и да се улесни водача в намирането на място за зареждане. Реално водачът трябва да игнорира множество и силно интензивни предупреждения, за да се стигне до спиране на пътя поради напълно изтощена батерия.

Моделите на Tesla имат дълъг пробег благодарение на батериите с голям капацитет.

Нито един от тестваните модели просто не спира при нулев процент заряд. Електрическите автомобили имат авариен резерв, с който могат да се изминат още 15 до 20 километра, макар и с по-ниска мощност. Разбира се, не е препоръчително да се разчита на този резерв, а да се използва само в най-крайни случаи. При ниски температури или амортизирани батерии енергийният резерв може да е значително по-нисък или дори да липсва.