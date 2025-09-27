Първи мотоциклет с твърда батерия

Първото превозно средство с т. нар. твърда (твърдотелна) батерия на групата Volkswagen вече стъпи на пътя. Това не е автомобил, а концептуален електрически мотоциклет, базиран на сериен модел Ducati. Концептът носи означението Ducati MotoE. Италианската марка е част от концерна Volkswagen.

Мотоциклетът е оборудван с твърда батерия. При нея електролитът не е течен, а твърд - керамика (напр. оксиди, сулфиди, фосфати) и твърди полимери, а това означава по-висока енергийна плътност. Предимствата са по-бързо зареждане, по-висока постоянна мощност, по-дълъг експлоатационен живот и по-висока безопасност без почти никакъв риск от запалване.

Големите автомобилни производители се конкурират във въвеждането на твърди батерии в електрическите коли, но все още не са стигнали до серийно производство на такива автомобили. Сега и мотоциклетите на Ducati се включват в съревнованието кой първи ще бъде готов с новата технология.