Електронните системи изнервят много водачи

Шофьорите не се колебаят да изключват функциите за безопасност

Най-непоносимо е предупреждението за превишена скорост, макар и с 1 км/ч

“Карай по-бавно”, “спри на пешеходната пътека”, “не минавай на жълт светофар”... Водачите се изнервят, когато слушат подобни реплики в колата. Обикновено напътствията идват от седалката до шофьора. За съжаление производителите “дигитализираха” изнервящия спътник и го направиха задължителен за всеки автомобил, защото европейските регулации вече не позволяват продажбата на нови коли без определени системи за безопасност.

Сред тях “любимецът” на много водачи е т. нар. интелигентен асистент за адаптиране на скоростта (ISA - Intelligent Speed Adaption). Именно той притежава способността да изнервя шофьора както никой друг не може. А доколко е интелигентен, е отделен въпрос. Въпросният асистент предупреждава водача, когато се движи със скорост над позволената. Но дори при превишаване на допустимата скорост само с 1 км/ч, асистентът задейства светлинна индикация на таблото и впоследствие звуков сигнал. Системата се информира за позволената скорост от камерата в челното стъкло и от данните в навигацията. Но в 30% от случаите камерите не “четат” правилно знаците, а информацията в навигацията не винаги е актуална и адекватна.

Електрическите автомобили са на най-високо ниво по отношение на комуникационните способности, но заради това водачът слуша звукови предупреждения за какво ли не.

Допитване в Швейцария показва изненадващите данни, че две трети от шофьорите не се колебаят да деактивират тази и(ли) други електронни системи за безопасност, за да не слушат непрекъснато звукови сигнали, докато шофират. Много водачи питат защо предупрежденията не идват при превишаване на позволената скорост с 5 км/ч или с 10 км/ч например, а още при 1 км/ч. Отговорът - защото така диктуват европейските регулации.

Но може да стане и по-лошо за водачите. В Брюксел се обсъжда като по-строга мярка при прекалено бързо шофиране над допустимата скорост софтуерът на автомобила автоматично да намалява мощността на двигателя. Това окончателно ще побърка много шофьори...

Визуалните предупреждения на таблото и звуковите сигнали досаждат на водачите.