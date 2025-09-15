Swift вече с 10 милиона продажби

Популярният модел Suzuki Swift достигна кота от 10 милиона продадени автомобила в световен мащаб към края на юли 2025 г. Този впечатляващ резултат е постигнат 20 години и 8 месеца след пазарния дебют на първото поколение на автомобила в Япония през ноември 2004 г. Втората генерация излиза 6 години по-късно през 2010 г., а през 2017 г. започват продажбите на третата. От януари 2024 г. на пазара е актуалното четвърто поколение на Swift.

Японският автомобил се превърна в глобален продукт, произвеждан през годините не само в своята родина, но и в Унгария, Индия, Пакистан и Гана, като се продава в над 170 държави в Азия и Европа. Около 60 процента от доставените 10 милиона екземпляра са пласирани в Индия, където Swift е номер едно в сегмента на компактните модели. У нас официалният вносител на Suzuki е предал на клиенти над 400 броя в периода 2020 - 2024 г. Моделът комбинира достъпна цена, богато стандартно оборудване, икономичност и привлекателен дизайн, заедно с доказаната през годините надеждност и ефективност.