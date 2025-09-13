AMG зарежда ток с мощност 1 мегават

125 км промег за 1 минута на зарядната станция

Иновативно охлаждане на клетките и зарядния кабел

Електрическият спортен автомобил Concept AMG GT XX на Mercedes вече постави 25 различни рекорда на високоскоростната писта в Нардo, Италия. Това демонстрира производителността на използваните аксиални двигатели и директно охлаждана батерия. Двете технологии са планирани да влязат в серийно производство следващата година в рамките на високопроизводителната архитектура на AMG.EA.

Поредното доказателство за огромните възможности на Concept AMG GT XX идва не в движение, а на зарядната станция. Използвайки прототипно устройство концептуалният автомобил преодоля бариерата от 1000 kW (един мегават) зарядна мощност. Моделът достигна максимална мощност на зареждане от 1041 kW.

Зарядната мощност достига рекордните 1041 киловата.

След включване в зарядната станция само половин секунда е била необходима за достигане на мегаватовата граница. За около две минути и половина Concept AMG GT XX е поддържал зарядната мощност от 1000 kW. През специално разработения кабел за зареждане CCS с течно охлаждане са протичали до 1176 ампера ток. Системата е прехвърлила 17,3 kWh за една минута, равняващи се на 125 километра пробег (по WLTP).

Ниският и лек спортен електромобил Concept AMG GT XX вече постави редица рекорди.

Високопроизводителната батерия на автомобила е нова разработка, създадена от AMG в Афалтербах. Тя е вдъхновена от “Формула 1” и използва цилиндрични NCMA клетки. Благодарение на високия си и тесен формат тези клетки предлагат ефективно охлаждане и висока енергийна плътност над 300 Wh/кг. Интелигентното директно охлаждане на клетките на батерията се постига с помощта на електрически непроводящо масло, което оптимално регулира температурата на всяка от над 3000 клетки.