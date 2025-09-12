VW с нова стратегия за имената на моделите

Германският производител Volkswagen променя стратегията си за имената на автомобилите на марката. Занапред познатите обозначения от моделите с вътрешно горене ще се предават и на електрическата гама. Например през 2026 г. на пазара ще бъде пуснат модел ID Polo, който досега беше обозначаван като ID 2.

Главният изпълнителен директор на компанията Томас Шефер обяснява, че имената на моделите са здраво залегнали в съзнанието на хората, защото символизират силна марка и характеристики като качество, непреходен дизайн и достъпни за всички модерни технологии.

Бъдещият модел ID Polo поставя началото на унифицирането на имената, което обединява света на електрическите автомобили и тези с вътрешно горене. Така потребителите ще се ориентират по-лесно в продуктовата гама.

Например обозначението ID ще маркира електрическото задвижване на съответния модел, докато Polo ясно афишира за кой модел точно става дума. Подобна стратегия приемат и други производители, за да избегнат объркване у потребителите с новите имена на електрическите модели.