Чехия позволява скорост 150 км/ч

Все повече държави обсъждат промени на ограниченията на скоростта. В Чехия в момента тече тест с динамични пътни знаци. За облекчаване на трафика по магистрали максималната скорост се вдига на 150 км/ч, но само при благоприятно време и на определени участъци. Как ще се отрази това в реални условия ще покаже движението на новия аутобан между Прага и Линц.

Всъщност в Чехия има общо ограничение на скоростта от 130 км/ч по магистралите. Новите динамични знаци на пробния участък между Прага и Линц при хубаво време и нормални условия позволяват скорост до 150 км/ч. Когато вали или е ветровито, знаците се сгъват и първоначалното ограничение от 130 км/ч важи отново.

Чехия не е единствената държава, която експериментира с облекчаване на ограниченията на скоростта. В Холандия ограничението също беше увеличено на някои участъци, след като там от години не беше позволена скорост над 100 км/ч.