Нов пътен знак във Франция

Всеки, който пътува във Франция, трябва да е наясно с един пътен знак, непознат по нашите земи. Той е с квадратна форма и представлява бял ромб върху син фон. Обикновено маркира ленти за движение, запазени за определени участници в движението. Неспазването се наказва с глоба до 135 евро.

Синият знак с белия ромб се среща най-често на лявата лента на многолентови пътища и дава предимство на превозни средства с поне двама пътници, електромобили със съответния стикер за нулеви емисии, таксита и обществен транспорт. В някои случаи използването на тази лента е ограничено във времето, което се уточнява или със светлинна индикация или с допълнителен знак за часове на валидност.

Регулацията се следи от специални радарни камери, които не само контролират спазването, но и засичат броя на пътниците в превозното средство. Тази технология е стъпка към намаляване на замърсяването на околната среда и насърчаване на споделеното пътуване.