САЩ няма да ограничават CO2

Правителството на САЩ иска за в бъдеще законово да ограничи само замърсителите в автомобилите (например азотни оксиди и твърди частици), но не и въглеродния диоксид. Новите регулации реално ще изключат налагането на забрани за двигатели с вътрешно горене и ще облекчат данъчната тежест върху потребителите с по-стари коли или с по-големи двигатели, които плащат наказателни такси за по-високи нива въглероден диоксид. Крайната цел на мярката е колите да станат по-евтини и да се увеличи потреблението.

Производителите вече реагират на правителствените планове. Традиционна марка като Dodge например възнамерява да предлага отново най-мощните си мотори V8, като същевременно замрази или отложи въвеждането на нови електрически модели. Това ще се хареса на американските шофьори, които не са доволни от предлаганите напоследък по-малки турбо и електрифицирани двигатели с цел понижаване на консумацията на гориво и съответно на нивата на отделяния въглероден диоксид.