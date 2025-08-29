Kia започна да произвежда електромобили в Европа

Корейската марка Kia пусна в производство новия електрически модел EV4 в завода в Жилина (Словакия). Компактният кросоувър е разработен специално за потребителите в Европа. Това е първият електромобил на компанията, който се произвежда на Стария континент.

Моделът EV4 беше представен в началото на годината и е предназначен да улесни широк кръг от потенциални купувачи в прехода към електрическа мобилност. Предлага се с два варианта на батерията с мощност от 58,3 и 81,4 киловатчаса за максимален пробег до 625 километра.

В словашкия завод на Kia работят около 3700 души. Там се произвеждат и модели като XCeed и Sportage, включително в хибридни и Plug-in хибридни варианти. Наскоро производственият център беше модернизиран с инвестиция от над 100 милиона евро. Годишният капацитет на завода е 350 000 превозни средства и 540 000 двигателя. Към днешна дата от поточната линия в Жилина са слезли над 5 милиона автомобила, което е приблизително 11% от световното производство на Kia.