Tesla пуска дълга версия на Model Y

Американският производител обмисля да върне безплатното зареждане за свои клиенти

Model S и Model X вече не се предлагат за Европа

Tesla бързо превзе европейския пазар на електрически коли, без още да има изградена и структурирана дилърска мрежа в повечето държави. Пробивът на американския производител улесни и други марки да влязат по-лесно на Стария континент. Следващият ход на Tesla е обновяване на моделната гама и предлагане на преференциални условия за зареждане.

В Европа седанът Model S и по-големият SUV със 7 места Model X вече не могат да се конфигурират от купувачите. Вместо Model X трябва да се появи дълга версия на новото издание на бестселъра Model Y. Увеличеното междуосие с 18 см до 3,04 м осигурява повече пространство отзад и трети ред седалки. Общата дължина на каросерията е почти 5 метра.

Удълженият вариант на Model Y ще бъде алтернатива на по-големия, по-скъп и вече остарял Model X. Подобрените предни седалки, по-големият централен екран и индивидуалните климатизирани седалки с подвижни подлакътници на втория ред осигуряват по-голям комфорт в интериора.

Tesla обмисля връщането на стратегията за безплатно зареждане на фирмените бързи станции, която помогна на марката да се наложи бързо. Преди години по-високо оборудваните версии на Model S и Model X се предлагаха с безплатно зареждане (но понякога само за първия собственик). По-рано подобни промоции бяха налични за целия период на експлоатация, включително и за продажби на втория или третия собственик.

В момента новият Model 3 в Канада се предлага с безплатно зареждане на бързите станции на Tesla. Безплатно доживотно зареждане се обсъжда и за други пазари, тъй като това значително намалява експлоатационните разходи.