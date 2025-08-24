Офроуд колос върху 6 колела

Brabus превърна G-класата в брутален пикап

Високопроходимият „звяр“ ускорява за 5,8 секунди до 100 км/ч и развива 210 км/ч

Цената е от 1,3 млн. евро нагоре

Който притежава огромен гараж и също така голяма банкова сметка, може да си го позволи. С дължина от 6,23 метра, 3 оси, 6 колела, V8 двигател с 2 компресора и цена от 1,3 милиона евро нагоре екстремният офроудър Brabus XLP 800 6x6 Adventure не е лъжица за всяка уста. Автомобилът ще се произвежда по предварителна заявка от тунинг ателието Brabus и ще се предава на собственика с дигитален сертификат за автентичност. Като база се използва техниката на актуалния модел Mercedes-AMG G 63 от настоящата серия W 465.

Това е една от най-зрелищните разработки на тунинг експертите от германския град Ботроп. За трансформираната в пикап G-класа инженерите са проектирали масивна стоманена рама, която може да интегрира три портални оси и да осигури пътен просвет от 47 сантиметра. Междуосието е удължено със 153 сантиметра, за което са конструирани устойчив на усукване стоманен модул и специален карданов вал. Товарното отделение е с предварително импрегнирани странични стени от въглеродни влакна и подово покритие с мека тикова облицовка, релси и червени лога на BRABUS. Електрически разтегателно стъпало улеснява достъпа.

Дизайнът се характеризира с изключително широки калници с открити вложки от въглеродни влакна, матово черен двоен ролбар с LED работни светлини и впечатляващи карбонови елементи отпред, отстрани и отзад. В карбоновата броня е разположена интегрирана лебедка с теглителна мощност от 4500 кг.

Офроудърът е оборудван със специално алуминиево шаси с титаниево покритие, чиито шест пружинни амортисьора са регулируеми за омекотяване от кокпита. Моноблоковите HD джанти (9.5Jx22) с осем отвора за закрепване са произведени за висока товароносимост и максимална здравина, като върху тях са монтирани гуми за всякакъв терен с размер 325/55 R 22.

Двигателят е тунингован 4.0-литров AMG V8 с два турбокомпресора. Различното е, че турбокомпресорите са специални с налягане на турбото от 1.6 бара и оптимизирано картографиране за впръскване на горивото, контрол на налягането и запалване. В резултат мощността възлиза на 800 конски сили при 6600 об/мин и въртящ момент от 1000 Нм при 3600 об/мин.

Ресурсът се разпределя към всичките шест колела през деветстепенна трансмисия, автоматично или чрез карбонови лостчета на волана за превключване. Ускорението до 100 км/ч отнема 5.8 секунди, а максималната скорост е ограничена до 210 км/ч заради на офроуд гумите, които не са подходящи за много високи скорости. Комбинираният разход на гориво (според WLTP) е 20,1 литра на 100 километра, а емисиите въглероден диоксид са 420 г/км.

Спортната изпускателна система от неръждаема стомана с контрол на клапаните позволява избор между фин звук (например за прибиране в гаража, за да не се будят съседите) или мощен гърлен V8 рев. Хромираните ауспуси, разположени странично пред задните колела, са с открити карбонови елементи с червено осветление.

Черно и червено в интериора

Интериорът на Brabus XLP 800 6x6 Adventure е шедьовър на майсторската изработка от висококачествени материали. Салонът от черна кожа и микрофибър предлага капитониран мотив Dual Cube на седалките, панелите на вратите, сенниците и лентата на тавана. Над 200 компонента са боядисани или анодизирани в червен цвят, допълнени от високогланцови запечатани елементи от въглеродни влакна, осветени прагове на вратите с акценти, променящи цвета си и фини детайли на Brabus като например лазерно гравирани лога. Пътниците на задните седалки също се радват на допълнителни контролни инструменти в тавана.

Офроуд характеристиките включват портални оси отпред и отзад, специални носачи за колела, изработени от високоякостен алуминий, електрически разтегателни стъпала на задните врати, панти за лесно влизане с ъгъл на отваряне от 90 градуса и LED осветление на стъпалата и долната част на каросерията. Всеки автомобил може да бъде персонализиран до последния детайл.