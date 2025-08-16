Индийци купуват камионите Iveco

Индийският автомобилен гигант Tata възнамерява ще придобие италианската група Iveco, специализирана в производство на товарни и пътнически превозни средства. Сделката се оценява на стойност около 3,8 милиарда евро. В споразумението не влиза бизнесът на Iveco с военни транспортни и бронирани автомобили, който ще остане в италиански ръце, но собственост на друга компания.

Tata има важна роля в европейския пазар на леки коли, тъй като е собственик на традиционните британски марки Jaguar и Land Rover. Индийците имаха неуспешни опити да пласират в Европа своята евтина лека кола Tata Nano с цена под 5000 евро, която обаче се сблъска със строгите пазарни регулации.

С придобиването на лекотоварния бизнес на Iveco индийците ще се утвърдят сред 10-те най-големи производители на товарни транспортни автомобили в света.