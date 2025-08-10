Британски лорд в карбонов костюм

Луксозен SUV с олекотени ексклузивни компоненти и изключителна динамика

Само джантите намаляват теглото със 76 кг

Британският производител Land Rover коронясва своята богата гама от луксозни SUV автомобили с новия вариант Range Rover Sport SV Carbon. Специалният модел ще има световна премиера на 13 август 2025 г. в рамките на едно от най-ексклузивните събития в автомобилната сфера за годината в Монтерей (Калифорния), включващо и реномираното изложение за олдтаймъри в Пебъл Бийч.

Прецизни детайли, изработени от свръхлеки въглеродни влакна (карбон), отличават новия британски “лорд”. За Range Rover Sport SV Carbon внимателно подбраната цветова палитра включва четири опции, в допълнение към подбрани цветове от SV Premium Palette. Стандартният екстериорен карбонов пакет включва стилно въглеродно покритие, включително около активната четворна изпускателна система. Друго карбоново покритие с характерен диагонален мотив и карбонов капак могат да се поръчат като опция.

Автомобилът е оборудван със свръхлеки 23-инчови ковани алуминиеви джанти, допълнени от черни анодизирани спирачни апарати. Има избор и от други опции, включително ултралеки 23-инчови карбонови джанти, които намаляват теглото със 76 кг. За върхово спирачно представяне се предлагат карбоново-керамични спирачки с апарати в синьо, жълто, бронзов карбон или черно. Използването на леки материали за спирачните апарати допълнително сваля 34 кг от теглото на автомобила, а друга полза е по-доброто охлаждане и съответно по-доброто спиране в сравнение с конвенционалните спирачки. SV окачването е по-ниско между 10 и 25 мм в сравнение с другите модели Range Rover Sport.

За интериора са налични четири теми, включително перфорирани кожени седалки в различни цветове. За тези, които предпочитат салон без кожа, са предвидени седалки от иновативен перфориран материал. Карбоновите акценти се простират до гърба на седалките и таблото. Допълнителни акценти в тъмен хром, осветени SV лога и осветени прагове допълват интериора.

Седалките Body and Soul предоставят многосетивно аудио изживяване, което позволява на пътниците отпред да “усещат” звука. Тази сензорна аудио система осигурява ползи за благосъстоянието и потапящо музикално преживяване.

“След представянето на лимитираните версии Range Rover Sport SV Edition ONE и Edition TWO, нашите клиенти вече имат по-голям избор за конфигуриране на своя върховен луксозен SUV”, коментира Райън Милър, директор “Продуктов и сервизен маркетинг” в Range Rover. Той припомни, че преди месец бе представен моделът Range Rover Sport SV Black, който предлага изцяло “потопена в черно” естетика, докато новият Range Rover Sport SV Carbon е категорична интерпретация на луксозния SUV с върхово представяне. Предлаган заедно с Range Rover Sport SV и SV Black, той допълва новата серия, демонстрирайки най-доброто от карбоновите технологии на Range Rover за абсолютен израз на лекота и представяне на пътя.

635 к. с. от V8 битурбо

Под предния капак на Range Rover Sport SV Carbon се намира карбонов капак на двигателя. Той покрива мощен 4.4-литров битурбо V8 бензинов мотор с Mild-hybrid технология. Двигателят генерира ресурс в размер на 635 к. с. и 750 Нм въртящ момент - способен да ускори автомобила до максимална скорост от 290 км/ч. Спринтът от 0 до 100 км/ч отнема 3,9 секунди. Новият 4,4-литров мотор има по-малък работен обем, но в същото време по-добри показатели в сравнение с 5,0-литровия двигател на предишното поколение Range Rover Sport SV и предлага повече мощност (плюс 60 к. с.) и по-висок въртящ момент (плюс 50 Нм), но по-ниска консумация на гориво.

Модификациите са най-мощните и динамични издания на Range Rover Sport в историята. Те съчетават върхово представяне и управляемост с повишена проходимост, елегантност и минималистичен дизайн. Технологиите, подобряващи представянето, включват окачване 6D Dynamics, което разполага с хидравлично свързано въздушно окачване с контрол на наклона и клатенето за максимална стабилност при завиване, ускорение и спиране.