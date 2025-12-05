Navara се завръща в Австралия

Nissan пуска нов модел на пикапа с дизелов двигател и висока проходимост

Техниката е споделена с Mitsubishi

Nissan Navara се завръща. Поне в Австралия. Там пикапът, който носи името на испанския регион Навара, ще потегли със солиден и здрав външен вид, голям турбодизелов двигател и технологичен пакет, проектиран да издържи както на шофиране в офроуд, така и да вози комфортно по асфалтови пътища.

Европа (засега) не е включена в територията, на която се завръща Navara. Новият модел ще бъде адаптиран и произведен локално за Австралия и Нова Зеландия в сътрудничество с Mitsubishi. Двете марки вече имат и друг автомобил със споделена обща техника. Наскоро Nissan представи Plug-in хибрида Rogue, който е технически идентичен с Mitsubishi Outlander, но има различен външен дизайн.

Модерен интериор с цветни дисплеи и висока свързаност.

Пикапът Navara остава истински “работен кон”, какъвто винаги е бил. Корените му се простират до 1986 г., когато е пуснат първият модел D21. Оттогава в Австралия са продадени около 500 000 автомобила. Новият модел визуално отразява това наследство. Решетката е с характерния за марката V-образен дизайн, оградена от C-образни LED фарове. А тези, които се вгледат внимателно, ще забележат оранжеви рамки около трите въздухозаборника - препратка към оригиналния Navara.

Каросерията е подготвена да носи тежки товари и да преодолява трудни терени.

Кабината е модерна със 7-инчов клъстерен дисплей и 9-инчова мултимедия с безжични Apple CarPlay и Android Auto. Под капака се работи 2,4-литров турбодизелов двигател, произвеждащ 204 к. с. и 470 Нм въртящ момент. Трансмисията е шестстепенна автоматична.

Проходимостта 4х4 е висока, което не е изненада с оглед на факта, че Nissan Navara се базира на Mitsubishi Triton/L200 и разполага с диференциален блокаж и различни режими на задвижване.