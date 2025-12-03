Най-дългият пътнически полет

Шанхай и Буенос Айрес са разположени почти точно един срещу друг на Земното кълбо. Само след няколко дни китайска авиокомпания започва два пъти седмично полети между двата града. Това ще бъде нещо като околосветско пътешествие, защото реално се обикаля половината планета. Полетният маршрут възлиза на 20 хиляди километра и ще отнема 25,5 часа в едната посока и 29 часа в другата посока. Линията Шанхай - Буенос Айрес може да кандидатства за рекордите и да претендира за най-дългата въздушна линия.

Има обаче един малък трик. Изминаването на 20 хиляди километра не е по силите на големите пътнически самолети. Затова курсът предвижда техническо кацане в Оуклънд (Нова Зеландия) за презареждане с гориво и смяна на екипажа. Планираната спирка ще отнема два часа. През това време пътниците ще могат за кратко да напуснат самолета и да прекарат паузата на терминала на летището, където има ресторанти, магазини, зони за почивка. По предварителна информация полетите ще се извършват със самолет Boeing 777-300ER, който има капацитет за превозване на 320 души.