Последна обиколка

Ексклузивното издание Final Edition отбелязва края на производството на роудстъра BMW Z4.

Моделът има колекционерски потенциал

Ерата на роудстъра за BMW завършва със специална серия Z4 Final Edition

Повече от 20 години Z4 е твърда величина в моделната гама на BMW. Но времената се променят и ето че ерата на класическия роудстър завършва. Производството му ще бъде прекратено през пролетта на 2026 г. Но сбогуването с голямата автомобилна сцена ще бъде подобаващо - със специално издание Final Edition без фиксиран производствен тираж, но с поръчки само за кратък период. Този двуместен автомобил е нещо повече от последният представител на един вид, който в продължение на десетилетия въплъщаваше удоволствието от шофирането.

BMW Z4 Final Edition е издание със специални характеристики и колекционерски потенциал. Отличава се с ексклузивното си черно покритие Frozen Matt Black. Този цвят подчертава уникалния и динамичен характер на модела и се предлага само за Final Edition. Купувачите могат да избират от останалите цветове от серийната гама. Друга отличителна черта са M Sport спирачките в червен гланц. Те осигуряват изключителна спирачна ефективност и впечатляващ външен вид.

Специален черен матов цвят се предлага само за BMW Z4 Final Edition.

В интериора червени контрастни шевове се простират по арматурното табло, централната конзола, панелите на вратите и седалките M Sport в комбинация кожа Vernasca и алкантара. Дизайнът се допълва от M волана в алкантара с идентични контрастни шевове. Гравираните прагове на вратите също афишират характер на това специално издание.

Интериорът съчетава висококачествена кожа Vernasca и алкантара с контрастни червени бродерии.

За задвижване има избор от всичките три варианта на двигатели за Z4: sDrive20i със 197 к. с., sDrive30i с 258 к. с. и върховия M40i с шестцилиндров двигател с 340 к. с.

BMW Z4 дебютира през 2002 г. като наследник на Z3 и подобно на предшественика си се произвежда в завода в Спартанбърг, САЩ. Първото поколение (E85) се характеризира с дълъг преден капак, къса задна част, ниска позиция на седене, висока торсионна твърдост и разпределение на теглото 50:50 между двата моста.

