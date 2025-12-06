Последна обиколка

Моделът има колекционерски потенциал

Ерата на роудстъра за BMW завършва със специална серия Z4 Final Edition

Повече от 20 години Z4 е твърда величина в моделната гама на BMW. Но времената се променят и ето че ерата на класическия роудстър завършва. Производството му ще бъде прекратено през пролетта на 2026 г. Но сбогуването с голямата автомобилна сцена ще бъде подобаващо - със специално издание Final Edition без фиксиран производствен тираж, но с поръчки само за кратък период. Този двуместен автомобил е нещо повече от последният представител на един вид, който в продължение на десетилетия въплъщаваше удоволствието от шофирането.

BMW Z4 Final Edition е издание със специални характеристики и колекционерски потенциал. Отличава се с ексклузивното си черно покритие Frozen Matt Black. Този цвят подчертава уникалния и динамичен характер на модела и се предлага само за Final Edition. Купувачите могат да избират от останалите цветове от серийната гама. Друга отличителна черта са M Sport спирачките в червен гланц. Те осигуряват изключителна спирачна ефективност и впечатляващ външен вид.

Специален черен матов цвят се предлага само за BMW Z4 Final Edition.

В интериора червени контрастни шевове се простират по арматурното табло, централната конзола, панелите на вратите и седалките M Sport в комбинация кожа Vernasca и алкантара. Дизайнът се допълва от M волана в алкантара с идентични контрастни шевове. Гравираните прагове на вратите също афишират характер на това специално издание.

Интериорът съчетава висококачествена кожа Vernasca и алкантара с контрастни червени бродерии.

За задвижване има избор от всичките три варианта на двигатели за Z4: sDrive20i със 197 к. с., sDrive30i с 258 к. с. и върховия M40i с шестцилиндров двигател с 340 к. с.

BMW Z4 дебютира през 2002 г. като наследник на Z3 и подобно на предшественика си се произвежда в завода в Спартанбърг, САЩ. Първото поколение (E85) се характеризира с дълъг преден капак, къса задна част, ниска позиция на седене, висока торсионна твърдост и разпределение на теглото 50:50 между двата моста.