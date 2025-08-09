Bugatti показва нова хиперкола Brouillard с 1600 к.с., има само една такава

Bugatti представи нов хиперкол, Brouillard, който е създаден в един-единствен екземпляр. Както съобщава Carscoops, колата е изработена по поръчка от холандския предприемач Мишел Перидон.

Основната характеристика на новия модел е възроденият 8-литров W16 двигател с четири турбокомпресора, както в досегашния Chiron.

Дизайн на Bugatti Brouillard

Отпред Brouillard се отличава със скулптурирана броня с широка решетка във формата на подкова и LED фарове с допълнителни отвори за охлаждащ въздух. Профилът се отличава с отличителни C-образни отвори и големи декоративни елементи от въглеродни влакна, които контрастират с наситения зелен оттенък.

Отзад има интегриран спойлер, X-образни LED светлини, които изглеждат сякаш са заимствани от W16 Mistral, и четири ауспухови тръби на задния дифузьор, които напомнят на тези на Chiron Super Sport.

Салон Bugatti Brouillard

Кабината има същото оформление като Chiron, но се отличава с уникални детайли и зелени елементи. Bugatti казва, че карираните шарки на седалките са изработени от платове, изтъкани по поръчка в Париж. В интериора има и много въглеродни влакна и алуминий. Акцентът в кабината е ръчно изваян кон Brouillard, поставен в стъклена вложка на алуминиевия скоростен лост.

Що се отнася до техническите характеристики, Bugatti Brouillard е базиран на карбоново шаси с алуминиеви елементи. Според производителя, той е предназначен само за пистови автомобили. Хиперколата е оборудвана с най-мощната версия на осемлитровия W16 двигател, който произвежда 1600 к.с.

По-рано друг хиперкола Bugatti, Chiron, беше пуснат в продажба в Русия за 420 милиона рубли. За разлика от новия модел, той има „само“ 1500 к.с., а пиковата му скорост достига 420 км/ч. В световен мащаб са произведени само 500 от тези коли.