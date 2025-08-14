1700 км пробег за електрически пикап

Chevrolet Silverado измина огромна дистанция, но с помощта на хитрини

Не по-бързо от 40 км/ч

Изминаването на 1704 км с едно зареждане на батерията е впечатляващо постижение за електрически автомобил. Още повече, когато става въпрос за голям и тежък модел като Chevrolet Silverado. Тежащият 4 тона американски колос действително е изминал тази колосална дистанция в реални условия, но с някои хитрости. В интерес на истината, Silverado не претендира за рекорден пробег и се декларира ясно при какви условия е възможно да се изминат толкова много километри.

Изминатите 1700 км са по пътища със слаб трафик, което улеснява увеличаването на пробега.

По заводски данни електрическият модел Silverado има максимален пробег от 790 км по цикъла на измерване WLTP. Той е оборудван с много солидна литиево-йонна батерия с капацитет от 205 киловатчаса. За да се измине двойно по-дълга дистанция от тази в заводските данни, американците са опитали по всякакъв начин да оптимизират представянето на автомобила.

Бордовият компютър отчита 1059 мили, което се равнява на 1704 км.

За по-добра аеродинамика товарното пространство на пикапа е закрито, а резервното колело - премахнато. Дори рамената на чистачките са свалени по-ниско за по-малко въздушно съпротивление. Същевременно гумите са напомпани с по-високо налягане от препоръчителното, за да се намали консумацията на енергия. В цялото “рекордно” шофиране водачът не е включил изобщо климатичната инсталация и буквално е “пълзял” по пътя със скорост под 40 км/ч. Така цялото пътуване е отнело около 40 часа и е било доста скучно. Нито един водач не би управлявал автомобила си по този начин.

Към момента рекордният пробег за шофиране на електромобил в реални условия принадлежи на американския модел Lucid Air, който измина 1200 км в Алпите.