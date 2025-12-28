51 милиона евро струва най-скъпата кола на 2025 г.

Зад волана са седели Хуан Мануел Фанджо и Стърлинг Мос

Създадени са само четири такива екземпляра

Състезателен Mercedes на възраст над 70 години постигна най-високата цена на търг

Най-скъпо продадената кола през 2025 г. струва малко над 51 милиона евро. Това е Mercedes W196 R Stromliniengen, който достигна космическата цена при наддаване на търг през февруари и се превърна също в най-скъпия състезателен автомобил за всички времена.

Бърз, красив и много рядък, пилотиран някога от легендарни състезатели като Хуан Мануел Фанджо и сър Стърлинг Мос. Като се добавят спечелените победи в моторните спортове, ясната и проследима история плюс отличното състояние се получава комбинация, която автоматично катапултира цената в небесата. Точно така се получи с продаденото за 51 милиона евро шаси номер 00009/54 на Mercedes W196 R Stromlinienwagen.

Специалното тук изключително аеродинамичният дизайн на каросерията, откъдето идва допълнението Stromlinienwagen към името. Това е допълнително разработена версия на модела с открити колела W196, при която каросерията е с подобрена обтекаемост (особено в задната част), която придава на болида не само по-висока максимална скорост, но и уникална красота. Създадени са само четири такива екземпляра. Реално конструкторите на Mercedes са създали един автомобил с два аеродинамични пакета, които се използват в зависимост от конфигурациите на състезателните писти. На трасета с бързи прави и дълги завои се пуска именно конфигурацията със закрити колела Stromlinienwagen.

Историята на автомобила, който бе купен на търг за 51 милиона евро, е крайно любопитна. Той е произведен през 1954 г. и след десетина години е бракуван от състезателния отдел на Mercedes. През 1965 г. шефът на марката Валтер Хитцингер дарява колата на човека, спасил и възстановил порутената писта в Индианаполис - Антон Хълман, който е създал и музей на трасето. Ето как въпросният Mercedes W196 R Stromliniengen става собственост на пистата Индианаполис - абсолютно безвъзмездно. По това време Mercedes дарява още три други екземпляра W 196 R на различни музеи.

В последните 60 години автомобилът не е забравен и участва в различни събития, като в някои дори се пали и се движи. Почти всеки километър от неговата история е документирана с исторически снимки, доклади от състезания, протоколи, официална кореспонденция, много автентични снимки и видеа. Естествено, най-ценната част от историята на колата са надпреварите през 50-те години на миналия век, в които зад волана седят петкратният шампион във “Формула 1” Хуан Мануел Фанджо и младият му британски колега Стърлинг Мос.

Ако някой се пита защо музеят на пистата в Индианаполис се разделя с това “съкровище”, отговорът е прозаичен - заради пари. Ръководството на музея реши да продаде на търг част от колекцията от редки и скъпи коли, които нямат пряка връзка с Индианаполис и с американските моторни спортове, за да се финансират скъпоструващи и наложителни ремонти. Така автомобилът се озова в ръцете на новия си собственик, който засега е анонимен. За коли в такъв ценови диапазон има много малък и ограничен кръг от колекционери - също както и на много скъпите произведения на изкуството. Така че някой ден ще се разбере кой е платил 51 милиона евро за този автомобил на възраст над 70 години.

Втори по цена за всички времена

С цената си от 51 милиона евро Mercedes W196 R Stromliniengen е най-скъпо продаденият автомобил през 2025 г. и вторият най-скъп в историята изобщо. На първо място е друг рядък екземпляр от същата марка - Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe, от който съществуват само два броя и те се различават само по цвета на интериора. През 2022 г. за един от тях беше платена рекордната цена от 135 милиона евро на търг.

Името Uhlenhaut Coupe идва от неговия създател и главен инженер Рудолф Уленхаут, който превръща 300 SLR Coupe в автомобилна икона. Той е “бащата” и на Mercedes W196 R Stromliniengen. Така че двата най-скъпи автомобила в историята са създадени от един и същ човек.

В пазара на най-скъпите колекционерски автомобили от миналото освен редките модели на Mercedes много високо се котират и състезателните модели на Ferrari, особено серията 250 GTO. Но вероятно най-желаните коли са единствените два оцелели от общо четири произведени екземпляра Bugatti Type 57 SC Altlantic - единият е собственост на автомузея Milun в Калифорния, а другият е на дизайнера Ралф Лорън. Ако някой от тях бъде обявен за продан, веднага би станал най-скъпият автомобил в историята.