11% от енергията при зареждане се губи

Преобразуването на променливия ток в постоянен и температурният мениджмънт “ядат” най-много

Водачите плащат, но не могат да изминат над 1600 км годишно

Когато електрически автомобил черпи енергия от зарядна станция, в процеса има известна загуба. Не всичката енергия, която излиза от станцията, влиза в батерията на колата. Швейцарският автомобилен клуб TCS направи проучване колко енергия се губи при използване най-масовата стандартна 11-киловатова зарядна станция.

Оказва се, че средната загуба на енергия възлиза на 11 процента, а ефективността на електромобилите е 89 процента. Ако това се отнесе към годишен пробег от 15 000 км, загубата се равнява на 1637 км пробег. Реално това са платени, но неизползвани километри. Финансовият еквивалент за тяхното изминаване са равнява на около 80 швейцарски франка при средните цени на електроенергията в страната.

Температурният мениджмънт на батерията е един от най-големите консуматори на енергия.

В проучването са тествани 26 различни електрически превозни средства - нови или с пробег до 30 хиляди километра. Количеството енергия, доставено на превозното средство от електрическата мрежа, се сравнява с енергията, която действително може да бъде извлечена от батерията. Това елиминира ефектите от износването или стареенето на батерията и зарядното устройство. Измерванията са правени при температури около 23 градуса - условия, при които батериите трябва да работят много ефективно.

Всеки водач на електрическа кола плаща за изминаването на около 1600 км годишно, без да може реално да ги използва.

Загубите на енергия по време на зареждане се дължат на два основни фактора. Първо - преобразуването от променлив ток в постоянен ток, което представлява приблизително 7 процента. И второ, вътрешните процеси в батерията, като например управлението на температурата, които представляват около 4 процента. Тези цифри са усреднени и варират при различните модели.