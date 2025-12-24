Пускат отново двуместен Smart

За много хора Smart е символ на малък автомобил, въпреки че най-новите модели на марката имат четири врати и представляват кросоувъри. Гамата бе радикално преустроена, след като собствеността върху марката премина от Daimler в ръцете на китайския холдинг Geely. Оказва се обаче, че азиатците не са зачеркнали от плановете си малките коли и предстои да пуснат наследник на двуместния Smart For Two.

Новата версия на градския автомобил напредва, като в момента се провеждат практически тестове на основната електрическа компактна архитектура. Тя е изцяло нова и се разработва от Geely в Китай. Тестовете се провеждат с каросерии от For Two, който беше спрян от производство през април 2024 г. Експертите от Daimler ще имат участие в разработката на дизайна.

От Smart твърдят, че ще останат верни на ултракомпактните размери на оригинала. Потвърдена е и двувратата двуместната конфигурация със задно задвижване. Световната премиера трябва да се състои в края на 2026 г.